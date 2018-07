Colo-Colo quer levar Valdivia do Palmeiras, diz imprensa chilena

Classificado para a próxima edição da Copa Libertadores, o Colo-Colo está disposto a montar um grande time na próxima temporada e uma das principais estrelas que o técnico Hector Tapia sonha contar é com o meia Valdivia, do Palmeiras. Segundo o jornal chileno La Tercera, o palmeirense aparece como segundo nome nas prioridades em uma lista encabeçada pelo atacante uruguaio Diego Forlán.

Valdivia tem contrato com o Palmeiras até agosto do ano que vem. A partir de fevereiro pode assinar um pré-contrato e sair de graça. O Mago, que não enfrentou o Cruzeiro ontem por estar cumprindo suspensão, já manifestou algumas vezes que gostaria de voltar a defender o clube onde começou a carreira, mas que também se sente bem no Palmeiras.

Segundo o jornal, o que fez o Colo-Colo manifestar o interesse no jogador é o fato de o meia ter dito na última quinta-feira que mudou de ideia e gostaria de voltar a jogar pela seleção chilena. Como vai jogar a Libertadores, o clube está disposto a investir cifras elevadas para repatriar o meia.

Na mesma entrevista, Valdivia admitiu, pela primeira vez, a possibilidade de renovar contrato com o Palmeiras, mas fez questão de lembrar a declaração do presidente Paulo Nobre, de que ninguém é inegociável. O meia por muito pouco não foi jogar no Al Fujairah, dos Emirados Árabes, no meio do ano. Ele chegou a viajar para o Oriente, mas a negociação fracassou e ele retornou.

Anteriormente, Valdivia não cogitava a possibilidade de permanecer no Palmeiras e a diretoria também não tinha esse interesse. Mas, a clara necessidade e importância do jogador para a equipe e o fato do meia não estar mais sendo tão pressionado pelos torcedores, já faz com que ele repense a ideia. Seu desempenho até o fim do ano também será importante para definir o futuro.

Além de Valdivia, outro astro cobiçado pelo Colo-Colo é o uruguaio Diego Forlán, de 35 anos, que está no Cerezo Osaka, do Japão. Ele tem contrato até dezembro.