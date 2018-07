Colômbia anuncia pré-convocados para Copa com Falcao García

BOGOTÁ - O atacante Falcao García foi o principal destaque da lista de pré-convocados da seleção colombiana para a Copa do Mundo. Ainda se recuperando de uma grave contusão, ele foi um dos 30 nomes anunciados pelo técnico José Pekerman nesta terça-feira. Destes, sete serão cortados para que sejam definidos os 23 que representarão o país no Mundial.

Apesar de ser o principal nome do futebol colombiano na atualidade e figurar entre os pré-convocados, Falcao ainda é uma incógnita para a Copa do Mundo. Isso porque ele sofreu uma grave ruptura nos ligamentos do joelho esquerdo ainda em janeiro, passou por operação e ouviu dos médicos que o tempo de afastamento era de cerca de seis meses. Por isso, tem feito tratamento intensivo para se recuperar a tempo.

Se não puder contar com Falcao, a seleção colombiana sofrerá um grande baque, mas ainda assim terá jogadores de destaque no futebol mundial. A equipe conta com nomes que vêm mostrando serviço nas ligas europeias, como os meias Fredy Guarín, da Inter de Milão, e James Rodríguez, do Monaco, além dos atacantes Jackson Martínez, do Porto, e Carlos Bacca, do Sevilla.

A lista divulgada nesta terça-feira ainda conta com alguns conhecidos da torcida brasileira. O volante Edwin Valencia, do Fluminense, aparece como um dos 30 pré-convocados. Outro que tem história no Brasil e foi chamado é o lateral Pablo Armero, com passagem pelo Palmeiras e que está hoje no West Ham, da Inglaterra.

A maior curiosidade da pré-convocação, no entanto, fica por conta do goleiro Faryd Mondragón. Convocado para a Copa de 1994, nos Estados Unidos, ele pode se tornar o atleta mais velho a atuar em um Mundial. Para isso, basta que ele entre em campo em uma das partidas no Brasil. O goleiro do Deportivo Cali, que vai completar 43 anos durante a competição, ultrapassaria Roger Milla, que atuou em 1994 com 42 anos e 39 dias.

Confira a pré-convocação da seleção colombiana para a Copa:

Goleiros: David Ospina (Nice-FRA), Faryd Mondragón (Deportivo Cali) e Camilo Vargas (Independiente Santa Fé).

Defensores: Camilo Zúñiga (Napoli-ITA), Pablo Armero (West Ham-ING), Cristian Zapata (Milan-ITA), Mario Yepes (Atalanta-ITA), Amaranto Perea (Cruz Azul-MEX), Carlos Valdés (San Lorenzo-ARG), Santiago Arias (PSV-HOL), Eder Álvarez Balanta (River Plate-ARG) e Aquivaldo Mosquera (América-MEX).

Meio-campistas: James Rodríguez (Monaco-FRA), Abel Aguilar (Toulouse-FRA), Carlos Sánchez (Elche-ESP), Fredy Guarín (Inter de Milão-ITA), Juan Fernando Quintero (Porto-POR), Aldo Ramírez (Morelia-MEX), Edwin Valencia (Fluminense-BRA), Macnelly Torres (Al Shabab-ARA), Alex Mejía (Atlético Nacional-COL), Víctor Ibarbo (Cagliari-ITA), Elkin Soto (Mainz-ALE) e Juan Guillermo Cuadrado (Fiorentina-ITA).

Atacantes: Jackson Martínez (Porto-POR), Falcao García (Monaco-FRA), Teófilo Gutiérrez (River Plate-ARG), Luis Fernando Muriel (Udinese-ITA), Carlos Bacca (Sevilla-ESP) e Adrián Ramos (Borussia Dortmund-ALE).