Colômbia bate Panamá em amistoso preparatório para a Copa América

Em ritmo de treino, a Colômbia derrotou, nesta segunda-feira, o Panamá, por 3 a 0, em amistoso preparatório para a disputa da Copa América, no Estádio El Campín, em Bogotá. Os três gols foram marcados no primeiro tempo.

A Colômbia começou o jogo dando a impressão de que poderia obter uma goleada histórica. Logo no primeiro ataque, Tesillo foi derrubado na entrada da área. Após a cobrança da falta, o próprio Tesillo subiu mais que toda a zaga panamenha e abriu o placar, aos 5 minutos.

Antes dos dez minutos, o astro Falcao García já havia levado perigo ao gol panamenho em duas oportunidades, enquanto o adversário só foi finalizar aos 26 minutos, mas muito longe da meta.

A Colômbia continuou insistindo no ataque. Roger Martínez e Falcão García obrigaram o goleiro Calderón a fazer belas defesas, aos 29 e aos 33 minutos. Mas, aos 38, não teve jeito. Muriel recebeu na entrada da área e bateu sem defesa para o goleiro panamenho.

Ainda havia tempo para mais um gol. Escobar segurou Falcao Garcia dentro da área. O jogador do Monaco bateu com categoria e fez o terceiro, aos 44 minutos.

O segundo tempo só teve um time em campo. O Panamá apenas se defendeu, enquanto a Colômbia não teve a ambição de buscar mais gols. A estrela James Rodríguez só foi tentar jogadas na parte final. Aos 23, cobrou forte uma falta que ele mesmo sofreu, mas Calderón mostrou segurança, ao defender.

Aos 27, James, desta vez, deu bom passe para Zapata, mas a finalização foi errada. Aos 36, o jogador do Bayern de Munique arriscou de longe e a bola bateu na trave direita de Calderón.

A Colômbia está no Grupo B da Copa América, junto com Argentina, Catar e Paraguai. A estreia dos colombianos é dia 15 de junho, diante dos argentinos. No dia 19, os rivais serão os catarianos. A primeira fase termina para o time do técnico português Carlos Queiroz frente aos paraguaios no dia 23.