Colômbia bate Peru por 3 a 0 em Lima; Gómez e Derlis fazem Paraguai quebrar jejum

Mesmo atuando no estádio Monumental de Lima, a Colômbia venceu o Peru por 3 a 0, neste domingo, em seu último amistoso de preparação para a Copa América. A seleção colombiana abriu o placar no primeiro tempo do duelo e depois balançou as redes por duas vezes na etapa final para conquistar o bom resultado fora de casa.

A Colômbia já vinha embalada por uma outra vitória por 3 a 0, conquistada sobre o Panamá, na última segunda-feira, em Bogotá, e assim vai chegar cheia de confiança para a disputa da competição continental, na qual fará a sua estreia no próximo sábado, contra a Argentina, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Neste amistoso na capital peruana, a seleção comandada pelo português Carlos Queiroz abriu o placar com um gol do meio-campista Mateus Uribe aos 23 minutos do primeiro tempo. E o mesmo jogador ampliou na etapa final, aos 20, ao completar de cabeça um cruzamento da direita em que recebeu livre nas costa da zaga peruana. E, nos acréscimos do tempo normal, aos 48, Duván Zapata decretou o 3 a 0.

A Colômbia vai integrar o Grupo B da Copa América e, após estrear diante dos argentinos, pegará o Catar no dia 19, no Morumbi, em São Paulo, antes de fechar campanha na primeira fase do torneio contra o Paraguai, no dia 23, quando voltará a atuar na Fonte Nova.

Pelo lado peruano, que viu a chance de reagir contra a Colômbia diminuir após ter o lateral Yoshimar Yotun expulso aos 10 minutos do segundo tempo, Paolo Guerrero, do Internacional, e Christian Cueva, do São Paulo, atuaram como titulares, sendo que o primeiro deles acabou sendo substituído por Hurtado aos 25 minutos da etapa final. Na Colômbia, Cuellar, do Flamengo, foi outro a jogar como titular, assim como também foram James Rodríguez e Falcao Garcia.

FIM DO JEJUM

Última adversária da Colômbia na primeira fase da Copa América, a seleção paraguaia também foi a campo neste domingo e conseguiu encerrar um longo jejum, de quase cinco anos, sem conseguir ganhar um amistoso. Atuando no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, a equipe venceu a Guatemala por 2 a 0, também em seu último amistoso de preparação para a competição continental.

O primeiro gol da vitória paraguaia foi marcado pelo zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, aos 2 minutos da etapa final. Depois disso, aos 31 minutos, cobrando pênalti, o atacante Derlis González, do Santos, garantiu o 2 a 0.

O Paraguai não vencia um amistoso desde o dia 14 de novembro de 2014, quando superou o Peru por 2 a 1, em casa, na cidade de Luque, com gols de Ángel Romero e justamente de Derlis González, curiosamente, também por meio de uma penalidade. Naquela ocasião, Guerrero descontou o placar para os peruanos.

Os paraguaios farão a sua estreia na Copa América no próximo domingo, contra o Catar, no Maracanã, enquanto o Peru abrirá campanha diante da Venezuela, no sábado, na Arena Grêmio, em Porto Alegre.

VENEZUELA ATROPELA OS EUA

Primeiro adversário dos peruanos no Brasil, a seleção venezuelana fez bonito neste domingo ao bater os Estados Unidos por 3 a 0, na casa do rival, em Cincinnati. Os três gols do triunfo foram marcados no primeiro tempo, sendo dois deles do atacante Rondón. Jefferson Savarino, que defende o Real Salt Lake na Major League Soccer, nos EUA, foi o outro a balançar as redes.

Os outros resultados de amistosos disputados neste domingo foram os seguintes: Camarões 2 x 1 Zâmbia, Gana 0 x 1 Namíbia, Congo 0 x 0 Burkina Faso e Uganda 0 x 0 Turcomenistão.