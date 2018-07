Colômbia chama Zúñiga, James e Falcao contra o Brasil

A seleção colombiana terá seus principais jogadores para a reedição das quartas de final da última Copa do Mundo, no amistoso diante do Brasil, que acontecerá dia 5 de setembro, em Miami. O técnico José Pekerman anunciou nesta quinta-feira a lista com 24 convocados para a partida, com destaque para o meia James Rodríguez e o atacante Falcao García. Zuñiga, responsável pela grave lesão de Neymar naquela partida em Fortaleza, também está entre os chamados.

Grande destaque colombiano no Mundial, no qual terminou como artilheiro, James Rodríguez terá desta vez a companhia de Falcao García. Principal nome do futebol do país até a Copa, o jogador do Monaco não esteve no Brasil por conta de uma contusão. Agora, terá a chance de enfrentar a seleção brasileira na revanche colombiana.

Outro que estará em campo em Miami será o lateral Zúñiga. Ele se tornou um dos vilões brasileiros na Copa depois de dar a joelhada nas costas de Neymar que fraturou uma das vértebras da coluna do craque e o tirou do restante do torneio. Como o atacante também foi convocado, eles se reencontrarão no amistoso.

O jogo do dia 5 será o primeiro de Colômbia e Brasil depois da Copa do Mundo. Por isso, marcará a reestreia de Dunga no comando da seleção. O treinador, aliás, anunciou a lista de convocados no último dia 19. Depois de pegar o time colombiano, os brasileiros duelarão com o Equador, dia 9, em Nova Jersey.

Confira a lista de 24 convocados da Colômbia:

Goleiros: David Ospina (Arsenal-ING) e Camilo Vargas (Santa Fé-COL).

Defensores: Camilo Zuñiga (Napoli-ITA), Pablo Armero (Milan-ITA), Cristian Zapata (Milan-ITA), Carlos Valdés (Philadelphia Union-EUA), Santiago Arias (PSV-HOL), Eder Álvarez Balanta (River Plate-ARG).

Meias: James Rodríguez (Real Madrid-ESP), Abel Aguilar (Toulouse-FRA), Carlos Sánchez (Aston Villa-ING), Fredy Guarín (Inter de Milão-ITA), Juan Fernando Quintero (Porto-POR), Aldo Ramírez (Atlas-MEX), Alex Mejía (Atlético Nacional-COL), Victor Ibarbo (Cagliari-ITA) e Juan Guillermo Cuadrado (Fiorentina-ITA)

Atacantes: Jackson Martínez (Porto-POR), Teófilo Gutiérrez (River Plate-ARG), Luis Muriel (Udinese-ITA), Carlos Carbonero (Cesena-ITA), Carlos Bacca (Sevilla-ESP), Adrián Ramos (Borussia Dortmund-ALE) e Falcao García (Monaco-FRA).