Colômbia convoca Cuellar e Borja para encarar o Brasil nas Eliminatórias

O técnico José Pékerman anunciou neste sábado a lista de convocados para representar a seleção colombiana nas próximas duas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, com novidades. O flamenguista Gustavo Cuellar e o palmeirense Miguel Borja foram lembrados e representarão o país contra Venezuela, quinta-feira que vem, fora de casa, e Brasil, dia 5 de setembro, em Barranquilla.

Os dois jogadores que atuam em clubes brasileiros podem ser considerados surpresas porque sequer foram titulares absolutos em seus times ao longo da temporada. Cuellar sofreu com a falta de espaço no Flamengo sob o comando de Zé Ricardo e somente após a chegada do colombiano Reinaldo Rueda, há duas semanas, conquistou uma vaga na equipe.

O caso de Borja, por sua vez, é ainda mais complicado. Contratado como grande esperança de gols para a temporada, após ser considerado o melhor jogador da América do Sul em 2016, o atacante naufragou no Palmeiras, tem amargado o banco de reservas com o técnico Cuca e não justificou os quase R$ 35 milhões desembolsados pelo clube para contratá-lo.

No resto da lista, Pékerman não promoveu grandes surpresas. Os principais nomes do futebol colombiano na atualidade estão entre os convocados, como o goleiro David Ospina, do Arsenal, os meias Cuadrado, da Juventus, e James Rodríguez, do Bayern de Munique, além do atacante Falcao García, do Monaco.

Os jogadores chamados se apresentarão à seleção após atuarem por seus clubes neste fim de semana. A Colômbia pode até garantir uma vaga na Copa da Rússia nestas próximas duas rodadas. Afinal, é a segunda colocada das Eliminatórias, com 24 pontos, e pode abrir até 10 pontos do Equador, sexto lugar e hoje fora até da repescagem.

Confira a lista de convocados da Colômbia para as Eliminatórias:

Goleiros: David Ospina (Arsenal), Leandro Castellanos (Independiente Santa Fe), Camilo Vargas (Atlético Nacional).

Defensores: Cristian Zapata (Milan), Davinson Sánchez (Tottenham), Santiago Arias (PSV), Stefan Medina (Monterrey), Óscar Murillo (Pachuca), Francisco Meza (Tigres), Frank Fabra (Boca Juniors), Faríd Díaz (Olimpia), William Tesillo (Independiente Santa Fe).

Meio-campistas: Carlos Sánchez (Fiorentina), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), James Rodríguez (Bayern Munique), Guillermo Celis (Vitória Guimarães-POR), Giovanni Moreno (Shanghai Shenhua-CHN), Edwin Cardona (Boca Juniors), Wilmar Barrios (Boca Juniors), Gustavo Cuellar (Flamengo), Abel Aguilar (Deportivo Cali), Yimmi Chará (Júnior Barranquilla).

Atacantes: Luis Fernando Muriel (Sevilla), Falcao García (Monaco), Miguel Borja (Palmeiras), Teófilo Gutiérrez (Júnior Barranquilla).