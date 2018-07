Colômbia derrota EUA de virada por 2 a 1 em amistoso em Londres

A seleção colombiana venceu os Estados Unidos em amistoso realizado nesta sexta-feira, no estádio Craven Cottage, em Londres. O gol de Teófilo Gutiérrez no fim da partida garantiu o triunfo por 2 a 1 da seleção sul-americana, que saiu atrás no placar após pênalti cometido pelo ex-palmeirense Armero.

Mas nesta sexta-feira foi justamente o time norte-americano que começou melhor e abriu o placar logo aos nove minutos. Após bola alçada na área, Armero tocou com a mão e o árbitro anotou pênalti. Altidore bateu no canto direito do goleiro Vargas, que até foi no canto certo, mas não conseguiu espalmar.

O resultado se manteve até o segundo tempo, quando a Colômbia buscou a virada. Aos 15 minutos, James Rodríguez fez bela jogada, foi driblando e sairia de frente para o goleiro, mas Carlos Bacca se antecipou e marcou. Já aos 42, Edwin Cardona recebeu pela direita e cruzou na cabeça de Teófilo Gutiérrez, que testou firme, vencendo Guzan e definindo o triunfo colombiano.

Foi a terceira vitória consecutiva da Colômbia. Desde o início da Copa do Mundo, a equipe disputou nove partidas e venceu sete, perdendo apenas as duas em que enfrentou o Brasil - nas quartas de final da Copa e no amistoso de setembro. Por outro lado, os Estados Unidos venceram somente uma vez nos últimos sete jogos.