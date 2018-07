Colômbia derrota o Paraguai e garante classificação antecipada

A Colômbia é a primeira equipe garantida nas quartas de final da Copa América Centenário deste ano. A classificação com uma rodada de antecipação foi garantida nesta terça-feira, com a vitória por 2 a 1 sobre o Paraguai no estádio Rose Bowl, em Pasadena, graças a uma atuação de gala de James Rodríguez no primeiro tempo.

O meia do Real Madrid deixou qualquer crítica a seu desempenho recente no clube espanhol para trás e tem conduzido a Colômbia nesta Copa América. Nesta terça, marcou seu segundo gol no torneio e foi responsável pela criação de quase todas as chances do país no primeiro tempo. Na etapa final, com a vantagem colombiana, ele e a seleção caíram de rendimento.

Mas isso não impediu que a Colômbia chegasse aos seis pontos, na ponta do Grupo A e com a classificação garantida. Se empatar com a Costa Rica na última rodada, sábado, às 22 horas (de Brasília), em Houston, garantirá a liderança da chave. Já o Paraguai precisa vencer os Estados Unidos também no sábado, na Filadélfia.

O JOGO - O show de James Rodríguez no primeiro tempo começou cedo e ele quase marcou aos oito minutos, quando aproveitou sobra e bateu de fora da área rente ao travessão. Aos 11, o meia do Real Madrid cobrou escanteio pela direita na cabeça de Bacca, que ganhou do zagueiro e cabeceou no canto direito de Villar para abrir o placar.

O gol não diminuiu o ímpeto da Colômbia e, principalmente, de James, que seguia dono do meio de campo. Aos 16, ele recebeu de Díaz pela esquerda e encheu o pé, mas parou em Villar. Aos 29, não teve jeito. Bacca fez ótima jogada pela direita, cortou a marcação e tocou para Cardona. Na marca do pênalti, o meia foi travado na hora da finalização, mas a sobra ficou para James Rodríguez, que dominou e bateu cruzado.

Só então a Colômbia finalmente diminuiu o ritmo e o Paraguai conseguiu chegar ao ataque. Ainda sem grande inspiração, é verdade, mas a equipe já ocupava o campo ofensivo, ao menos. Aos 33, Romero cobrou falta pela direita e Paulo da Silva desviou para o gol, mas o trio de arbitragem brasileiro assinalou impedimento corretamente.

As melhores oportunidades do Paraguai aconteceriam nos últimos minutos do primeiro tempo. Aos 43, Romero cobrou outra falta pela direita, a bola passou por todo mundo e Ospina precisou mostrar reflexo. Novamente de bola parada, aos 49, Lezcano encheu o pé da meia-lua, o goleiro colombiano fez grande defesa e a bola ainda tocou no travessão.

No início do segundo tempo, Heber Roberto Lopes e seu trio se complicaram. Após cobrança de falta para a área, o árbitro brasileiro viu pênalti sobre Valdez e marcou. Mas voltou atrás depois que o auxiliar assinalou impedimento de Gustavo Gómez, que tocou posteriormente na bola.

Diante do crescimento do adversário, a Colômbia se fechou demais e o Paraguai passou a dominar, mas, sem grande qualidade técnica, assustava somente em lances de bola parada. Aos 16, Ayala aproveitou escanteio da direita e cabeceou da marca do pênalti no ângulo direito. Ospina voou e deu um tapa na bola para fazer uma defesa incrível.

Aos trancos e barrancos, o Paraguai castigou a Colômbia por sua postura no segundo tempo. Se não conseguia entrar na área adversária, o jeito foi tentar de longe. Aos 25 minutos, Ayala tentou, e de muito longe. Mas o chute foi forte, no ângulo direito de Ospina, que desta vez só olhou a bola entrar.

O Paraguai, então, se lançou ao ataque, mas antes que pudesse tentar o empate, sofreu um duro golpe com a perda de Romero, expulso por matar um contra-ataque colombiano. O vermelho acabou com qualquer chance de reação, e aí foi a vez da Colômbia de tentar matar o jogo com Cardona, que acertou a trave. O time paraguaio ainda teve uma última boa oportunidade aos 42, quando Sanabria bateu dentro da área, mas Murillo salvou quase em cima da linha.

FICHA TÉCNICA:

COLÔMBIA 2 X 1 PARAGUAI

COLÔMBIA - Ospina; Arias, Zapata (Mina), Murillo e Farid Díaz; Sebastian Pérez (Celis), Daniel Torres, Cuadrado (Marlos Moreno), James Rodríguez e Cardona; Bacca. Técnico: José Pékerman.

PARAGUAI - Justo Villar; Bruno Valdez, Gustavo Gómez, Paulo da Silva e Samudio; Almirón, Piris (Ayala), Ortíz e Oscar Romero; Lezcano (Sanabria) e Edgar Benítez (Jorge Benítez). Técnico: Ramón Díaz.

GOLS - Bacca, aos 11, e James Rodríguez, aos 29 minutos do primeiro tempo. Ayala, aos 25 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Heber Roberto Lopes (Fifa/Brasil).

CARTÕES AMARELOS - Murillo (Colômbia); Lezcano, Romero (Paraguai).

CARTÃO VERMELHO - Romero (Paraguai).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rose Bowl, em Pasadena (EUA).