Colômbia derrota o Peru e se garante nas semis da Copa América

A Colômbia está classificada às semifinais da Copa América Centenário. Nesta sexta-feira, após um duelo truncado e sem grandes emoções em New Jersey, que terminou empatado em 0 a 0, a equipe avançou na competição ao derrotar o Peru na disputa de pênaltis por 4 a 2.

Algoz da seleção brasileira na fase de grupos, o Peru conseguiu conter o forte ataque da Colômbia durante todo o confronto, mas falhou na disputa de pênaltis, quando desperdiçou duas das quatro cobranças que executou, fracassando na tentativa de disputar a terceira semifinal seguida da Copa América. Os vilões foram Trauco, que teve seu chute defendido por Ospina, e Cueva, recém-contratado pelo São Paulo, que chutou a bola por cima do gol na sua cobrança, encerrando a disputa de pênaltis.

Assim, a Colômbia se garantiu nas semifinais da Copa América pela primeira vez desde 2004, com Ospina, que já havia salvado a equipe com uma defesa difícil nos instantes finais do segundo tempo, sendo decisivo para a classificação. Agora, vai aguardar a definição do seu próximo adversário para duelo marcado para a próxima quarta-feira, em Chicago. O oponente vai sair do jogo entre as seleções de México e Chile, agendado para ser disputado neste sábado, em Santa Clara.

O JOGO - O primeiro tempo da partida em New Jersey não teve grandes emoções, mas quem teve mais iniciativa de atacar foi a seleção da Colômbia. E a principal chance de gol da etapa inicial surgiu aos 21 minutos, com James Rodríguez. O jogador do Real Madrid avançou com liberdade e, perto da grande área, chutou forte, com a bola acertando uma das traves da meta defendida por Gallese. Bacca pegou o rebote, mas chutou para fora.

Depois da pressão inicial da Colômbia, a partida esfriou. As duas equipes passaram a exibir excessiva preocupação defensiva, especialmente a seleção peruana, que conseguia marcar bem os dois principais jogadores - James e Cuadrado -, deixando o restante do primeiro tempo sem muitas emoções.

O cenário da partida não se alterou no segundo tempo. Os dois times continuaram amarrando o duelo, com Guerrero atuando bastante isolado na seleção peruana. E os técnicos, temerosos de verem suas equipes levarem o gol que determinaria a eliminação da Copa América, não mudaram a estratégia das suas seleções nem com alterações, que só começaram a ser realizadas após os 30 minutos do segundo tempo.

Sem conseguir superar a defesa peruana para confirmar o seu favoritismo no confronto, a Colômbia quase foi vazada aos 44 minutos. Após cobrança de escanteio, Ramos cabeceou forte e Ospina fez grande defesa. Assim, a definição do confronto ficou para a disputa dos pênaltis.

A Colômbia, então, foi perfeita nas suas cobranças, com James, Cuadrado, Moreno e Pérez convertendo. Já o Peru até teve êxito nas duas primeira tentativas, com Ruidíaz e Tapia, mas depois falhou com Trauco e Cueva. Assim, os colombianos seguem vivos nos Estados Unidos.

FICHA TÉCNICA

PERU 0 x 0 COLÔMBIA (2 x 4 nos pênaltis)

PERU - Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Alberto Rodríguez e Miguel Trauco; Andy Polo (Cristian Benavente), Renato Tapia, Óscar Vílchez e Christian Cueva; Edison Flores (Raúl Ruidíaz) e Paolo Guerrero. Técnico: Ricardo Gareca.

COLÔMBIA - David Ospina; Santiago Arias, Cristian Zapata, Jeison Murillo e Farid Díaz (Frank Fabra); Carlos Sánchez, Daniel Torres (Sebastián Pérez), Edwin Cardona (Dayro Moreno), Juan Guillermo Cuadrado e James Rodríguez; Carlos Bacca. Técnico: José Pekerman.

ÁRBITRO - Patricio Loustau (Argentina).

CARTÕES AMARELOS - Renato Tapia (Peru); Cristian Zapata e Fariz Díaz (Colômbia).

PÚBLICO - 79.194 espectadores.

RENDA - Não disponível.

LOCAL - MetLife Stadium, em New Jersey (Estados Unidos).