Colômbia supera a pressão peruana e estreia com vitória

Depois de cair nos pênaltis diante da Argentina nas quartas de final da Copa América deste ano, no Chile, a Colômbia abriu de forma vitoriosa a sua campanha nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018. Jogando em casa, no estádio Metropolitano, em Barranquilla, os colombianos derrotaram o Peru por 2 a 0.

Os gols do triunfo foram marcados por Teófilo Gutierrez, no primeiro tempo, e Edwin Cardona, já no finalzinho da partida, quando os peruanos estavam imprimindo forte pressão em busca do empate.

O resultado acabou esfriando um pouco a empolgação da seleção peruana, que fez bonito na última Copa América com a conquista da terceira colocação e com Paolo Guerrero, ex-Corinthians e hoje no Flamengo, terminando a competição como artilheiro ao lado do chileno Eduardo Vargas.

O primeiro gol da vitória colombiana saiu aos 32 minutos do primeiro tempo. Após escanteio batido pela direita, Zapata cabeceou em direção ao gol. E no caminho da bola estava Teófilo Gutierrez, que desviou também de cabeça para balançar as redes.

Sem poder contar com o meia James Rodríguez, que acabou sendo cortado da lista de convocados para os dois primeiros jogos das Eliminatórias por ainda não estar em condições ideais após se recuperar de lesão, a Colômbia sofreu para criar jogadas ofensivas no segundo tempo da partida. E, para piorar, ainda teve de segurar as investidas do ataque peruano.

Na primeira melhor delas, aos 4 minutos, Guerrero não marcou por pouco após receber cruzamento da direita e chutar de primeira para acertar a trave esquerda de Ospina. Já aos 29, cinco minutos após Bacca desperdiçar boa oportunidade de ampliar para a seleção da casa, o Peru voltou a ficar perto do gol em cobrança de falta de Cueva que exigiu boa defesa de Ospina.

E, aos 48 minutos, quando o Peru tentava encurralar os colombianos para chegar ao empate, a Colômbia matou o jogo em um rápido contra-ataque. Cardona recebeu pela esquerda, invadiu a área e chutou cruzado na saída do goleiro para fazer 2 a 0.

Após a vitória na estreia, a Colômbia voltará a campo na próxima terça-feira para encarar o Uruguai, no Centenário, em Montevidéu, pela segunda rodada das Eliminatórias. No mesmo dia, o Peru tentará se redimir da derrota desta quinta contra o Chile, em Lima, onde irá reencontrar o rival que o eliminou nas semifinal da Copa América.