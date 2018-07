Colômbia é derrotada pela Coreia do Sul em amistoso de preparação para a Copa

Em um amistoso entre duas seleções que garantiram vaga na Copa do Mundo de 2018, a Coreia do Sul venceu a Colômbia por 2 a 1, nesta sexta-feira, em Seul, em duelo que serviu de preparação para a grande competição que será realizada na Rússia.

+ Em jogo morno, Brasil vence Japão com ajuda da arbitragem de vídeo

+ Croácia goleia a Grécia e encaminha vaga para a Copa; Suíça vence fora de casa

Atuando em casa, os sul-coreanos souberam aproveitar as fragilidades defensivas exibidas pelos colombianos e garantiram o triunfo com dois gols marcados pelo atacante Heung-Min Son, do Tottenham, que balançou as redes aos 11 minutos do primeiro tempo e depois ampliou o placar aos 16 da etapa final.

No primeiro destes gols, Son iludiu a marcação de vários defensores pelo lado direito da grande área e tocou rasteiro na saída do goleiro Castellanos, que tentava abafar o atacante. Já na etapa final, o jogador do clube inglês recebeu lançamento pelo lado direito nas costas da zaga e chutou sem muita força, mas Castellanos não foi bem no lance e deixou a bola passar.

Escalada com James Rodríguez, do Bayern de Munique, como titular, a seleção colombiana não apresentou um bom futebol e apenas conseguiu descontar o placar com um gol marcado pelo zagueiro Cristian Zapata, aos 31 minutos. Após uma falta batida por James pela esquerda, Zapata se infiltrou entre os defensores e cabeceou para as redes.

Depois disso, porém, a Colômbia não teve competência para buscar o empate. Na próxima terça-feira, novamente em solo asiático, o país fará amistoso contra a China, enquanto a Coreia do Sul medirá forças com a Sérvia em outro amistoso nesta data Fifa.

Em outro duelo entre seleções já encerrado na Ásia nesta sexta-feira, os sérvios venceram os chineses por 2 a 0, com gols de Adem Ljajic e Aleksandar Mitrovic.