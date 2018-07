Colômbia e Equador vencem e se mantêm perto da líder Argentina

BARRANQUILLA - A Argentina teve que vencer o Uruguai para terminar na liderança o primeiro turno das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2014. Isso porque Colômbia e Equador fizeram o dever de casa nesta sexta-feira e venceram respectivamente Paraguai e Chile.

Com esses resultados, Colômbia e Equador chegaram a 16 pontos após oito jogos, cada um deles com cinco vitórias. Os colombianos ficam à frente porque têm melhor saldo de gols. Argentina lidera, com 17, e Uruguai, com 12, vêm em quarto. O Chile, também com 12, ocupa o quinto lugar.

Na metade de baixo da tabela, Peru e Bolívia empataram em 1 a 1 em La Paz. Nesta partida, os corintianos Ramirez e Guerrero não ficaram nem no banco do time peruano, que foi a oito pontos. Os bolivianos têm cinco e seguem à frente apenas do Paraguai, que está estacionado em quatro.

Em Barranquilla, só deu Falcao Garcia. O craque do Atlético de Madrid tentou 11 chutes, segundo as estatísticas oficiais da Conmebol, e fez os dois gols da vitória da Colômbia por 2 a 0 sobre o Paraguai.

No primeiro, aos 7 minutos do segundo tempo, ele recebeu na área, deixou sentado o capitão paraguaio Paulo da Silva e bateu por cima de Barreto, que nada pôde fazer. Falcão depois ampliou aos 43, novamente num belo gol. Ele recebeu no meio dos zagueiros e encobriu o goleiro para fechar a contagem.

Já em Quito o Chile saiu na frente com um gol contra de Paredes, aos 24 minutos. Logo depois o Equador empatou, com Caicedo, que recebeu pelo meio, driblou o goleiro e mandou para as redes.

Na segunda etapa, Contreras derrubou Rojas na área, recebendo o cartão vermelho. Caicedo bateu o pênalti, Pinto defendeu, mas o atacante aproveitou o rebote e fez o segundo dos donos da casa, virando a partida. Já nos acréscimos, Castillo fez o terceiro e fechou a vitória do Equador em 3 a 1.

Atualizado às 23:03