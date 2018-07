Colômbia e Uruguai começam Mundial Sub-20 com vitória

Atacante do Vitória de Setúbal, de Portugal, João Rodríguez fez o gol da vitória da Colômbia sobre o Catar, em Hamilton, na Nova Zelândia. Já o Uruguai venceu com gol da revelação Gastón Pereiro, de 19 anos, titular do Nacional de Montevidéu há duas temporadas.

Pelo Grupo C, o mesmo da Colômbia, Portugal atropelou Senegal para vencer por 3 a 0, gols de André Silva, Golson Martins e Nuno Santos. Já pelo grupo do Uruguai, o D, Mali ganhou do México por 2 a 0, em Dunedin.

O Mundial Sub-20 segue nesta segunda-feira (pelo horário local) com o Brasil fazendo sua estreia diante da Nigéria, em New Plymouth. A partida acontece às 22h de Brasília. Ao mesmo tempo, a Alemanha tenta comprovar seu favoritismo diante de Fiji. Às 2h de Brasília, a Coreia do Norte enfrenta a Hungria e Honduras encara o Usbequistão.