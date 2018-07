Colômbia fica com última vaga do futebol no Rio-2016

Com a abertura dos Jogos Olímpicos do Rio cada vez mais próxima, os participantes de cada modalidade vão sendo definidos. No futebol, todas as 16 seleções do masculino e as 12 do feminino já estão determinadas. A última a se garantir foi a Colômbia, que virá ao Brasil para disputar o torneio masculino depois de passar pelos Estados Unidos em uma repescagem.

A vaga colombiana foi definida na madrugada de terça para quarta-feira (horário de Brasília). A seleção sul-americana surpreendeu os norte-americanos ao vencer por 2 a 1 mesmo atuando na cidade texana de Frisco. O atacante Roger Martínez marcou os dois gols e foi o herói da classificação. O retorno da Colômbia a uma Olimpíada parecia ter ficado mais distante depois que os Estados Unidos arrancaram um ótimo empate por 1 a 1 no jogo de ida, na sexta-feira passada. Mas o time sul-americano soube se impor na casa do adversário e voltará aos Jogos pela primeira vez desde a disputa em Barcelona, em 1992.

Precisando da vitória, a Colômbia foi para cima e teve as melhores oportunidades do início do jogo de terça. Até que Martínez colocou a equipe na frente aos 30 minutos, quando aproveitou finalização torta de Andrés Roa após bela jogada pela direita e desviou para a rede. Os Estados Unidos buscaram o empate aos 14 minutos da etapa final em falha bizarra da defesa colombiana. Após lançamento para a área, Delver Machado desviou de cabeça e encobriu o próprio goleiro. Mas apenas cinco minutos depois, Martínez aproveitou cruzamento da esquerda, dominou já tirando um marcador e bateu firme para marcar belo gol.

Com a desvantagem, os Estados Unidos precisavam de dois gols para avançar. E a situação que era ruim ficou ainda pior aos 32 minutos. Gil, que havia entrado dez minutos antes, cometeu falta em Barrios, insistiu na reclamação e foi expulso. Nos acréscimos, com o time todo no ataque, Miazga também recebeu o cartão vermelho ao impedir chance clara de gol de Borga.

O resultado definiu a Colômbia como 16.ª e última classificada ao torneio de futebol masculino da Olimpíada, ao lado de: Brasil, Coreia do Sul, Japão, Iraque, Nigéria, Argélia, África do Sul, Honduras, México, Argentina, Fiji, Alemanha, Dinamarca, Portugal e Suécia. Entre as mulheres, as seleções serão: Brasil, Austrália, China, África do Sul, Zimbábue, Canadá, Estados Unidos, Colômbia, Nova Zelândia, Alemanha, França e Suécia.