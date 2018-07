Colômbia goleia Bolívia e assume o segundo lugar nas Eliminatórias

BARRANQUILLA - A Colômbia é a nova vice-líder das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Em boa fase, a equipe colombiana chegou nesta sexta-feira à sua quarta vitória seguida no torneio ao golear a Bolívia por 5 a 0, em Barranquilla, durante a abertura da 11.ª rodada.

Os argentinos, que enfrentam a Venezuela mais tarde, seguem em primeiro, com 20 pontos, seguidos agora dos colombianos, que têm 19. O Equador, que não joga na rodada, caiu para o terceiro lugar, com 17 pontos. Esses três times já fizeram nove partidas. Já a Bolívia, depois de 10 jogos, tem oito pontos e chances reduzidas de ir à Copa.

Nesta sexta, em Barranquilla, a goleada foi construída praticamente inteiramente no segundo tempo. Macnelly Torres fez o único gol da primeira etapa. Depois do intervalo, Valdés, Gutiérrez, Falcao Garcia e Pablo Armero também deixaram suas marcas. Marcelo Moreno, do Grêmio, e Valencia, do Fluminense, atuaram como titulares.