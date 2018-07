Colômbia perde da Costa Rica e vira provável rival do Brasil nas quartas de final

Classificada por antecipação às quartas de final da Copa América Centenário, a Colômbia acabou sendo surpreendida pela eliminada Costa Rica, em jogo encerrado no início da madrugada deste domingo (no horário de Brasília), ao perder por 3 a 2, em confronto realizado com casa cheia no NGR Stadium, em Houston, no Texas (EUA).

A partida fechou a última rodada do Grupo A da competição continental e o resultado acabou sendo bom para os Estados Unidos, que horas mais cedo derrotaram o Paraguai por 1 a 0 e também asseguraram classificação à próxima fase.

Com seis pontos ganhos, mesma pontuação atingida pelos colombianos, os norte-americanos acabaram ficando com a ponta da chave pelo melhor saldo de gols, fruto principalmente dos 4 a 0 sobre os costarriquenhos na segunda rodada.

Com a liderança do Grupo A, os Estados Unidos agora esperam pela definição do segundo colocado do Grupo B para saber quem serão seus adversários nas quartas de final. Isso será determinado neste domingo, quando o Brasil enfrenta o Peru, às 21h30 (de Brasília), pela rodada final do Grupo B.

Caso confirme favoritismo e derrote os peruanos, a seleção comandada por Dunga irá ficar na ponta independentemente do resultado do jogo entre Equador e Haiti, que se enfrentam a partir das 19h30 deste domingo. Ainda com chances de classificação, os equatorianos estão no terceiro lugar da chave, com dois pontos, e precisam vencer para ter chance de classificação à próxima fase.

Embora eliminada por antecipação, a Costa Rica mostrou vontade de vencer desde o início e abriu o placar logo no primeiro minuto. Venegas levou a melhor sobre Aguilar, chutou com categoria de fora da área e acertou o ângulo esquerdo do goleiro Zapata.

Depois do susto, porém, a Colômbia empatou já aos seis minutos. Fabra fez boa jogada pela esquerda, saiu enfileirando defensores e tentou o passe para Martínez, mas a bola cortou parcialmente e a bola sobrou no pé do próprio Fabra, que finalizou para as redes.

Entretanto, o mesmo Fabra que empatou o jogo acabou fazendo a lambança que resultou no segundo gol da Costa Rica, aos 34 minutos. Venegas colocou a bola entre as pernas de Aguilar pela esquerda e cruzou. A bola atravessou a área, passou por Zapata e iria para a outra lateral do campo, mas Fabra, que estava no meio do caminho, se enrolou na hora de fazer o corte e tocou a bola para o próprio gol.

E, se a missão colombiana de terminar o Grupo A na liderança se tornou difícil, ela se complicou ainda mais aos 12 minutos da etapa final. Após boa jogada pelo lado direito, Oviedo cruzou e Celso Borges finalizou de primeira para o gol: 3 a 1.

A Colômbia ainda mostrou força ao descontar aos 27 minutos. Em bela jogada pela direita, Cuadrado cruzou e Marlos Moreno também entrou batendo de primeira para marcar. A partir dali, os colombianos passaram a exercer grande pressão para buscar o empate, mas pararam nos defensores e no goleiro Pemberton.

Poupados, Cuadrado e James Rodríguez entraram em campo apenas no decorrer do confronto, assim como Cardona, e assim tiveram menos tempo de ajudar a Colômbia a evitar a derrota que poderá lhe render um possível duelo com o Brasil nas quartas.

FICHA TÉCNICA

COLÔMBIA 2 X 3 COSTA RICA

COLÔMBIA - Zapata; Medina, Mina, Aguilar (Cuadrado) e Fabra; Carlos Sánchez, Celis, Sebastián Pérez (James Rodríguez) e Dayro Moreno (Cardona); Marlos Moreno e Martínez. Técnico: José Pekerman.

COSTA RICA - Pemberton; Acosta, Salvaterra (Oviedo), Watson e Francisco Calvo; Matarrita, Celso Borges (Tejeda), Bolaños e Azofeifa; Bryan Ruiz (Joel Campbell) e Venegas. Técnico: Oscar Ramírez.

GOLS - Venegas, a 1, Fabra, aos 6 e aos 34 minutos (contra) do primeiro tempo; Celso Borges, aos 12, e Marlos Moreno, aos 27 minutos do segundo.

ÁRBITRO - José Argote (VEN).

CARTÕES AMARELOS - Martínez (Colômbia); Azofeifa, Pemberton, Watson e Campbell (Costa Rica).

PÚBLICO - 45.808 espectadores.

RENDA - Não disponível.

LOCAL - NRG Stadium, em Houston (EUA).