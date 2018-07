Colômbia recebe o troféu Fair Play na Copa do Mundo

Mesmo após um jogo violento contra o Brasil e a entrada de Zuñiga que tirou Neymar da Copa, a Colômbia recebeu o troféu Fair Play da Fifa. O prêmio é dado pela entidade ao time que tem o melhor desempenho nos aspectos disciplinares. Os colombianos se despediram do Mundial com 91 faltas cometidas, cinco cartões amarelos e nenhum vermelho.

O número de faltas dos sul-americanos poderia seria bem menor se não fosse o jogo contra os brasileiros em Fortaleza. A partida de quartas de final, foi a recordista de infrações no Mundial com 54 infrações. Os brasileiros fizeram 31, e os 'cafeteros', 23.

Mas a falta que chamou mais atenção nesse jogo foi cometida no segundo tempo. Quando Neymar esperava uma bola pelo alto e foi atingido pelas costas por Zuñiga. O lance causou uma fratura em uma vértebra do brasileiro o tirando do restante do Mundial.

Depois da desclassificação colombiana, Zuñiga foi ameaçado e criticado em redes sociais. O jogador chegou a pedir proteção policial para circular na Colômbia, onde passa férias, por temer reações extremas relacionadas ao lance.