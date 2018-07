Colômbia reforça segurança para receber Mundial Sub-20

A polícia colombiana, inclusive, enviou representantes para a África do Sul, no ano passado, para observar o esquema de segurança utilizado na Copa do Mundo e poder adotar estratégias parecidas agora no Mundial Sub-20. E também houve um treinamento especial com a segurança da ONU.

"Esperamos um torneio tranquilo e que os 30 mil turistas que vierem ao país possam aproveitar", disse o responsável pela segurança do Mundial Sub-20, José Roberto Riaño, lembrando que o esquema já começou a funcionar com a chegada das seleções da Arábia Saudita e Egito ao país.

Os jogos do Mundial Sub-20 serão realizados em oito cidades colombianas, sendo que a grande final acontecerá em Bogotá. E a seleção brasileira, que integra o Grupo E da competição, junto com Egito, Áustria e Panamá, jogará a primeira fase em Barranquilla e Cartagena.