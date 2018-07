Colômbia renova contrato de José Pékerman até 2018

A Federação Colombiana de Futebol (FCF) anunciou oficialmente nesta terça-feira que acertou a renovação do contrato do técnico José Pékerman até 2018, já visando um novo ciclo que tem como principal objetivo a disputa da Copa do Mundo que será realizada daqui a quatro anos na Rússia.

A entidade vinha negociando a extensão do acordo com o treinador argentino e agora conseguiu assegurar a permanência do mesmo, que fez história no Mundial de 2014 ao levar a seleção da Colômbia até as quartas de final, naquela que foi a melhor campanha do país na competição em todos os tempos.

"Depois de várias semanas de trabalho, com vistas ao novo projeto para o período 2014/2018, a Federação Colombiana de Futebol, chefiada pelo seu presidente Luis Bedoya Giraldo, está orgulhosa de anunciar a continuidade para este ciclo do professo José Néstor Pekerman", afirmou a FCF, por meio de um comunicado, no qual destacou que o acordo foi firmado na última segunda-feira, após "muitas horas de diálogos, projeções e análises das partes".

Por fim, o Comitê Executivo da entidade ressaltou a importância da campanha realizada pela campanha na Copa de 2014, na qual a Colômbia foi eliminada pelo Brasil com uma derrota por 2 a 1 nas quartas de final, depois de ter superado o Uruguai nas oitavas e fechado a primeira fase da competição como líder do Grupo C, com vitórias sobre Grécia, Costa do Marfim e Japão.

O contrato anterior de Pekerman com a seleção colombiana se encerrou em 31 de julho, após o técnico ter assumido o cargo nas primeiras semanas de 2012. Por causa do bom trabalho à frente da equipe nacional, ele chegou a ser cogitado para herdar o posto de Alejandro Sabella na seleção argentina, mas o lugar deixado pelo treinador após a Copa acabou sendo preenchido por Gerardo Martino, novo comandante dos atuais vice-campeões mundiais.

Com sua continuidade agora oficialmente confirmada, Pekerman irá dirigir a seleção colombiana em amistoso diante do Brasil, no próximo dia 5 de setembro, em Miami, onde o técnico Dunga irá reestrear no comando do time nacional.