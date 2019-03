Carlos Queiroz estreia pela Colômbia com vitória sobre o Japão

A Colômbia não decepcionou na estreia do técnico português Carlos Queiroz. Nesta sexta-feira, em Yokohama, o time sul-americano derrotou o Japão por 1 a 0. Falcao Garcia foi o autor do único gol da partida amistosa, preparatória para a Copa América - ambas as seleções competirão no Brasil, em junho.

Para os colombianos, o jogo teve sabor de revanche. Da última vez que se enfrentaram, o Japão levou a melhor por 2 a 1, pela fase de grupos da Copa do Mundo da Rússia, no ano passado. Na ocasião, as duas seleções acabaram avançando às oitavas de final.

Em sua estreia no comando da Colômbia, após assumir o cargo no mês passado, Queiroz evitou mudanças mais bruscas na equipe. Mas tornou o time mais ofensivo, com Sebastián Villa, Luis Muriel e Falcao atuando de forma mais avançada, sendo municiados por James Rodríguez. Do outro lado, o técnico Hajime Moriyasu passou a renovar a equipe, após a fraca campanha na Copa da Ásia.

Mais ofensivo, o time da Colômbia dominou o jogo e criou as melhores oportunidades de gol. No segundo tempo, Duván Zapata sofreu falta dentro da área e o árbitro assinalou o pênalti, convertido por Falcao Garcia, aos 19 minutos. Na sequência, os colombianos chegaram a balançar as redes pela segunda vez, mas o juiz anotou impedimento e anulou o gol.

As duas seleções voltam a campo na terça-feira. Ainda em solo asiático, a Colômbia vai enfrentar a Coreia do Sul. O Japão vai receber outra equipe sul-americana e possível rival na Copa América, a Bolívia.

No Brasil, a Colômbia estará no Grupo B, encabeçado pela Argentina. Um dos convidados da organização, o Japão estará na chave C, com Uruguai, Equador e Chile.