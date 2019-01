Colômbia x Brasil: onde assistir ao vivo a partida pelo Sul-Americano Sub-20

Colômbia e Brasil se enfrentam neste sábado, às 18h10 (horário de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Sul-Americano Sub-20, que está sendo realizado no Chile, e dá vaga para a próxima edição da Copa do Mundo da categoria e do Pan-americano. Saiba mais sobre a competição. O time do técnico Carlos Amadeu não jogou na primeira rodada da competição.

Colômbia x Brasil terá transmissão da SporTV 3. As duas seleções estão no Grupo A, ao lado de Venezuela, Bolívia e Chile. A competição é disputada por dois grupos com cinco seleções, que se enfrentam em turno único e avançam para a segunda fase as três melhores seleções colocadas de cada grupo.

Na segunda fase, um novo grupo é formado com as seis seleções, que se enfrentam novamente em turno único e as quatro primeiras se classificam para a Copa do Mundo Sub-20. Os três primeiros também se garantem no Pan-Americano. Se o Peru ficar entre os três primeiros, o quarto colocado é quem avança, já que os jogos serão realizados em Lima, capital peruana.

O elenco da seleção brasileira tem jogadores com rodagem no elenco profissional dos seus clubes, como o zagueiro Thuler (Flamengo), o volante Luan (São Paulo) e os atacante Papagaio (Palmeiras) e Rodrygo (Santos).

Quais são os grupos do Sul-Americano Sub-20

Grupo A: Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia e Venezuela

Grupo B: Argentina, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai

Segunda rodada do Sul-Americano

Colômbia x Brasil

Chile x Venezuela

Paraguai x Argentina

Uruguai x Equador