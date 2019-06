Colômbia x Catar: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa América

Colômbia e Catar se enfrentam nesta quarta-feira, às 18h30 (horário de Brasília), no estádio do Morumbi, em São Paulo, pela segunda rodada do Grupo B da Copa América.

Colômbia x Catar: transmissão

O duelo entre Colômbia x Catar terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, que também exibirá a partida pelo site e aplicativo do canal. O Estado ainda fará tempo real do confronto.

A Colômbia lidera o Grupo com três pontos, após vencer a Argentina por 2 a 0. Por isso, se vencer novamente nesta terça-feira, já se garante na próxima fase da competição.

O Catar surpreendeu o Paraguai e empatou em 2 a 2 com os paraguaios. Assim, a equipe catariana pode até encaminhar a classificação em caso de um resultado positivo.