Colômbia x Chile: transmissão e horário do jogo pela Copa América

Colômbia e Chile se enfrentam nesta sexta-feira, às 20h (horário de Brasília), n Arena Corinthians, pelas quartas de final da Copa América. O classificado vai enfrentar na semifinal o vencedor do duelo entre Uruguai x Peru, que jogam no sábado.

Onde assistir ao vivo Colômbia x Chile?

Colômbia x Chile terá transmissão ao vivo do canal SporTV, que também passará online em seu site e no aplicativo. O Estado fará tempo real da partida que decidirá um dos semifinalistas da competição.

Na fase de grupos, a Colômbia ficou como líder do Grupo B, com nove pontos e é a única seleção com 100% de aproveitamento na Copa América. A equipe de James Rodríguez ficou na ponta com nove pontos, seguida pela Argentina com seis, Paraguai fez dois e o Catar apenas um. Na rodada passada, mesmo poupando alguns jogadores, venceu o Paraguai por 1 a 0.

O Chile acabou em segundo no grupo C, com seis pontos, e atrás do Uruguai, que fez sete. O Japão com dois pontos e o Equador com um completaram o grupo. Apesar da classificação, a seleção chilena vem de derrota por 1 a 0 para o Uruguai.