Colômbia x Paraguai: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa América

Colômbia e Paraguai se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela terceira rodada do Grupo B da Copa América.

Transmissão de Colômbia x Paraguai

Colômbia x Paraguai terá transmissão ao vivo pelo SporTV3. O canal vai transmitir online por seu site e aplicativo e o Estado fará tempo real da partida.

Com duas vitórias em dois jogos, a Colômbia entra em campo já classificada às quartas de final e garantida na primeira colocação do grupo. O resultado da partida, no entanto, tem interferência direta na definição da chave.

O Paraguai está em segundo lugar com dois pontos, um à frente de Catar e Argentina, que se enfrentam na Arena do Grêmio. Ou seja, os paraguaios precisam da vitória para se classificarem sem depender do resultado da outra partida.