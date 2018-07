Colombiano Arias diz que já se sente parte do Cruzeiro

"A maneira que o grupo me recebeu me surpreendeu de uma forma muito boa. Encontrei aqui um grupo humano, totalmente disposto a receber novos jogadores, não só comigo, mas com os outros que também chegaram. Logo na primeira semana já me senti como parte do grupo e isso tem sido muito importante para minha adaptação", comentou o jogador contratado junto ao PAOK, da Grécia.

Ele sabe, porém, que a adaptação ainda não é completa. "Não posso medir o tempo que precisarei para me adaptar totalmente, mas posso dizer que me sinto muito bem, tanto aqui no Brasil, como no clube e com o grupo de companheiros e o técnico, que me acolheram muito bem", disse o colombiano.

Arias chegou ao Cruzeiro e já assumiu a titularidade. No treino coletivo de sábado, ele formou o meio-campo celeste com Leandro Guerreiro, Everton e Montillo, enquanto Amaral, Marcelo Oliveira e Rudnei, três outros reforços para a posição, treinaram entre os reservas.