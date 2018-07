Colombiano Falcao Garcia está fora da Copa, segundo jornal

SÃO PAULO - A Colômbia não terá o atacante Falcao Garcia, principal estrela da seleção colombiana, na Copa do Mundo. O jornal francês L'Équipe publicou neste sábado informação de que o jogador do Monaco, da França, não vai se recuperar a tempo de vir ao Brasil.

Falcao sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo, no dia 22 de janeiro, em uma partida contra o Chasselay, equipe da quarta divisão, pela Copa da França.

Operado poucos dias depois, o atacante ainda alimentava o sonho de disputar o Mundial. O nome do jogador, inclusive, está na pré-lista de 30 jogadores convocados pelo técnico Jose Pekerman.

A Federação Colombiana de Futebol, segundo o L'Équipe, está aguardando apenas o melhor momento para divulgar que o principal jogador do país não vai representá-lo na Copa do Mundo.

O anúncio deve acontecer na próxima terça-feira, quando o próprio Falcao deve conceder uma entrevista coletiva. Antes da publicação do L'Équipe, o atacante não se mostrava muito otimista.

"Chegar 100% futebolisticamente será impossível, porque me falta ritmo de futebol competitivo. Para resumir, se eu tiver boas sensações, eu irei. Se eu ver que não estou seguro e não vou agregar nada ao time, serei sensato e não irei", afirmou Falcão recentemente.

O corte de Falcao é um duro golpe nas pretensões da Colômbia. Os colombianos estão no Grupo C, ao lado de Grécia, Japão e Costa do Marfim. O jogo de estreia será no dia 14 de junho, diante dos gregos, em Belo Horizonte.