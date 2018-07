Colombiano Guisao deve estrear nesta quinta-feira

O atacante colombiano Wilder Guisao deverá estrear nesta quinta-feira, contra o Ceará, no Morumbi, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Contratado no final de julho, o jogador precisou de um longo período de treinamentos para aperfeiçoar a forma física e será relacionado pela primeira vez pelo técnico Juan Carlos Osorio.

“Estou com muita vontade de estrear. Trabalhei muito e treinei em diversos períodos para ficar à disposição da equipe. Agora, estou preparado. Todos me receberam bem e sempre me apoiaram desde o começo”, , afirmou Wilder Guisao em entrevista ao site oficial do clube. “Estou me sentindo em casa porque conheço melhor os companheiros. Espero que possa levar essa sintonia para dentro de campo”, afirmou Guisao.

O colombiano foi contratado por empréstimo do Toluca, do México. Indicado pelo técnico Juan Carlos Osorio, Guisao ocupa uma lacuna no elenco: a falta de jogadores de velocidade no ataque, para puxar os contra-ataques e voltar para ajudar a defesa.

Segundo o técnico Juan Carlos Osorio, não havia uma peça de velocidade dentro do grupo, aquele que possa puxar contra-ataques, mas que também saiba voltar rapidamente para recompor a marcação quando necessário.