Colombiano Jackson Martinez é o novo reforço do Atlético de Madri

"Está certo. Eu posso confirmar que está tudo pronto", disse Martinez a jornalistas depois que a Colômbia foi eliminada nos pênaltis pela Argentina em jogo das quartas-de-final da Copa América na sexta-feira.

"Por enquanto, eu vou curtir o tempo livre com minha família, e depois viajarei para a Espanha para me juntar ao meu novo clube", disse o atleta de 28 anos.

"Eu estou muito animado com essa transferência para o Atlético de Madri. Eu encaro isso como um novo desafio em minha carreira e espero que as coisas deem certo para mim lá."

O Atlético, do treinador Diego Simeone, estava sem atacante desde que o croata Mario Mandzukic se transferiu para a Juventus.

"Eu evoluí muito como atacante", disse Martinez. "Ainda estou crescendo e aprendendo e estarei certamente apto a melhorar muitas coisas em meu jogo em um campeonato como o Espanhol."

Martinez havia assinado com o Porto até o fim da temporada 2016-2017, mas o diário esportivo espanhol As informou nesta semana que o Atlético concordou em pagar a cláusula rescisória de cerca de 35 milhões de euros.

Martinez frequentou a base do Independiente de Medellín, onde foi lançado para o profissional, antes de se transferir para o Chiapas, do México, em janeiro de 2010, e depois para o Porto em 2012.

Jogador versátil que chuta com as duas pernas e é forte na bola aérea, Jackson Martinez foi o artilheiro do futebol português nas três temporadas que disputou, marcando 26 gols na temporada 2012-2013, 20 na temporada 2013-2014 e 21 em 2014-15.