Colombiano Mendoza está fora do clássico com o São Paulo

O atacante Mendoza está fora do clássico de domingo com o São Paulo pelo Campeonato Paulista. O colombiano sentiu uma fisgada na virilha direita no segundo tempo da vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o San Lorenzo, quarta-feira, pela Libertadores, e imediatamente deixou o gramado para a entrada de Petros.

O caso do jogador é considerado mais delicado e, por isso, ele foi vetado da partida com o São Paulo.

O meia Renato Augusto sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo no primeiro tempo e, com dificuldades para pisar, foi substituído por Cristian no intervalo. Na quinta-feira, após o desembarque no aeroporto de Guarulhos, o jogador foi a um hospital para passar por um exame de imagem.

Apesar da vontade de Tite de escalar todos os titulares no Morumbi, o Corinthians deve jogar com um time misto. Estão fora de combate Fábio Santos, Bruno Henrique e Mendoza (machucados). E Felipe (dor de ouvido), Renato Augusto e Emerson (inflamação no joelho direito) não sabem se poderão jogar.