Colombiano Mina diminui férias para poder realizar tratamento no Palmeiras

Enquanto todos os jogadores do Palmeiras já estão em férias, o zagueiro colombiano Yerry Mina continua comparecendo à Academia de Futebol para fazer um tratamento intensivo. O objetivo é tratar a lesão muscular que o tirou da partida contra o Vitória, no domingo, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Suas férias vão começar apenas no próximo final de semana e serão reduzidas também no término do período inicialmente previsto de descanso para que ele faça um trabalho de recondicionamento físico diferenciado.

O departamento médico do Palmeiras preparou essa programação, pois a lesão muscular na coxa esquerda é um problema recorrente para o defensor. Depois de se lesionar na partida entre Chile e Colômbia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018, o zagueiro teve dificuldade para retornar na reta final do Campeonato Brasileiro. Na partida contra o Botafogo, pela antepenúltima rodada do Brasileirão, por exemplo, ele foi substituído aos 11 minutos da etapa inicial.

Embora tenha sofrido com problemas musculares nas duas pernas ao longo da temporada, Mina foi um dos pilares da conquista do título brasileiro. Além do entrosamento com Vitor Hugo, que contribuiu diretamente com o desempenho da defesa, a menos vazada do torneio, o colombiano foi decisivo nas ações ofensivas. Ele anotou cinco gols em jogadas aéreas. Em caso de transferência para o exterior, uma cláusula em seu contrato indica a prioridade do Barcelona para a sua contratação.