Colombiano Riascos treina no Vasco e será apresentado nesta quinta-feira Apesar de ainda não ter sido apresentado oficialmente, o atacante colombiano Riascos já treina com o elenco do Vasco. Quinta contratação do clube para a disputa do Campeonato Brasileiro, o jogador chegou ao Rio na última terça-feira e fez todos os exames médicos. Ele será apresentado como reforço nesta quinta, com contrato de um ano.