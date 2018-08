Colón treinou no CT rival e tem lateral 'esquecido' pelo São Paulo

O Colón-ARG, adversário do São Paulo nesta noite pela segunda fase da Copa Sul-Americana, treinou na véspera da partida marcada para as 19h30, no Morumbi, na Academia de Futebol do Palmeiras. E conta com um jogador "conhecido" dos são-paulinos, por mais que quase não tenha jogado com a camisa tricolor.

+ Relacionados: um dos poupados no São Paulo já é conhecido

+ São Paulo fecha patrocínio de dois anos com empresa de games

O lateral-esquerdo Clemente Rodríguez, contratado em junho de 2013 pelo São Paulo, foi embora um ano e meio depois, em fevereiro de 2015, com apenas três partidas disputadas, sendo uma delas a estreia na qual acabou expulso – derrota por 2 a 1 para o Bahia, no Morumbi. Apesar de ter chegado com pompa do Boca Juniors, onde construiu vitoriosa carreira, o argentino virou um "fantasma" no CT da Barra Funda e teve o contrato rescindido. Está no Colón desde então.

Curiosamente, na sua passagem pelo Morumbi, Clemente, que completou 37 anos de idade na última terça-feira, chegou a disputar posição com Reinaldo, que voltou nesta temporada ao clube e mudou completamente seu status junto à torcida, principalmente após os dois gols marcados contra o Corinthians no clássico do último dia 21 de julho.

Em sua conta no Twitter, o clube argentino postou fotos da atividade realizada na Academia palmeirense antes do jogo desta noite.

Franco Zuculini y Erik Godoy, dos de las incorporaciones sabaleras, durante el entrenamiento en el predio de Palmeiras. pic.twitter.com/d5hcNhabXk — Club Atlético Colón (@ColonOficial) 1 de agosto de 2018

El Club Atlético Colón agradece a Palmeiras por el recibimiento, el trato brindado y la cesión de sus instalaciones para el entrenamiento de nuestro plantel profesional. pic.twitter.com/8ZOsLbwne1 — Club Atlético Colón (@ColonOficial) 1 de agosto de 2018

Os dois times voltam a se enfrentar no dia 16, em Santa Fé, na Argentina. Quem passar desse confronto vai encarar os colombianos do Júnior Barranquilla na próxima fase da Copa Sul-Americana.