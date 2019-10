Colón x Atlético-MG: transmissão e horário do jogo pela Sul-Americana

Colón e Atlético-MG se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Brigadier General Estanislao López, em Santa Fe, interior da Argentina, pela partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana.

Colón x Atlético-MG terá transmissão exclusiva do DAZN, plataforma de streaming esportivo. O Estado também faz o tempo real da partida.

O Atlético-MG chega pressionado para o jogo. No embarque da delegação para a Argentina, os jogadores foram alvo de um protesto de uma organizada do clube. A equipe vem de cinco derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. A última para os reservas do Internacional por 3 a 1, no Independência.

Ricardo Oliveira será desfalque. O atacante está convivendo com sérios problemas de saúde na sua família e, por isso, foi liberado da partida. O técnico Rodrigo Santana comandou um treino na Cidade do Galo antes da viagem e praticamente definiu o time titular. O Atlético-MG vai jogar com: Cleiton; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Welison; Elias, Chará, Vinícius e Cazares; Di Santo.