Colón x Independiente Del Valle: onde assistir a decisão da Sul-Americana

Sem um representante brasileiro na Copa Sul-Americana, a final da competição ocorrerá neste sábado, em Assunção, no Paraguai, às 17h30 (horário de Brasília). A partida entre Colón-ARG e Independiente del Valle-EQU terá transmissão ao vivo pelo DAZN.

A decisão será em jogo único e quem vencer garantirá vaga na Libertadores de 2020. Os dois times buscam o título inédito da Sul-americana.

O Colón-ARG passou pelo Deportivo Municipal-PER na primeira fase, River Plate-URU na segunda, Argentinos Juniors-ARG nas oitavas e o Zulia-VEN nas quartas de final. Os argentinos eliminaram também o Atlético-MG na semifinal. No primeiro jogo, no estádio Cementerio de Elefantes, em Santa Fé, o Colón venceu o time mineiro por 2 a 1. Na partida de volta, no Mineirão, a classificação ocorreu nos pênaltis, depois do jogo em tempo normal ter terminado em 2 a 1 para o Atlético-MG.

A campanha do Independiente del Valle-EQU contou com eliminação do Unión Santa Fé-ARG na primeira fase, Universidad Católica-CHI na segunda, Caracas-VEN nas oitavas e Independiente da Argentina nas quartas de final. Já na semifinal os equatorianos passaram pelo Corinthians, com vitória por 2 a 0, na Arena Corinthians, e empate de 2 a 2 na segunda partida, no Olímpico Atahualpa, em Quito.