Colonia bate Bochum e afasta risco de queda no Alemão Com dois gols de Tosic, o Colonia fez a lição de casa nesta sexta-feira e derrotou o ameaçado Bochum por 2 a 0, diante de sua torcida, na abertura da 31.ª rodada do Campeonato Alemão. Com a vitória, os anfitriões praticamente descartaram o risco de rebaixamento, faltando três rodadas para o fim da competição.