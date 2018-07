Colônia bate Freiburg por 3 a 0 e assume liderança provisória do Alemão

No jogo que abriu a terceira rodada do Campeonato Alemão, o Colônia venceu o Freiburg por 3 a 0, nesta sexta-feira, em casa, e assumiu a liderança provisória da competição, com sete pontos ganhos. O triunfo foi conquistado com três gols marcados já no primeiro tempo e fez a equipe derrotada estacionar na 12ª posição, com três pontos.

O defensor francês Anthony Modeste, com duas bolas na rede, sendo uma aos 29 minutos e outra aos 43, foi o destaque do Colônia, que ainda contou com o meia Leonardo Bittencourt deixando a sua marca aos 31 minutos.

No Colônia desde o ano passado, Leonardo Bittencourt nasceu na Alemanha e é filho do ex-jogador do Fluminense Franklin Bittencourt, que também trilhou carreira no futebol alemão após ter defendido a equipe carioca. Leonardo iniciou sua trajetória no Energie Cottbus, clube que o formou, para depois passar por Borussia Dortmund e Hannover antes de ser contratado pela sua atual equipe.

Líder provisório, o Colônia poderá ser ultrapassado neste sábado pelo Bayern de Munique, que ganhou os dois jogos que disputou até aqui e agora terá pela frente o Ingolstadt, em casa. Outro clube que poderá terminar esta terceira rodada com nove pontos é o Hertha Berlin, que no domingo pega o Schalke 04, também em seus domínios.

Após a vitória desta sexta-feira, o Colônia voltará a jogar pela competição nacional na próxima quinta, contra o Schalke, fora de casa. Um dia antes, o Freiburg buscará reabilitação diante do Hamburgo, em casa.