Colônia contrata lateral-esquerdo do Hoffenheim O Colônia anunciou nesta quarta-feira a contratação do lateral-esquerdo Christian Eichner. Trazido do rival Hoffenheim, o jogador de 28 anos deve se juntar nos próximos dias ao restante do elenco, que está em um período de treinamentos na Turquia. Seu contrato com o novo clube vai até o final da temporada.