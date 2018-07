Colônia desiste de usar uniforme carnavalesco em respeito a parisienses

De acordo com o Colônia, não há motivos para festa uma semana depois dos atentados que mataram 129 pessoas em Paris, na sexta-feira passada. Para o clube, seria inapropriado vestir o uniforme comemorativo enquanto todos os estádios do Campeonato Alemão estarão lembrando as vítimas dos terroristas.

Assim, o Colônia decidiu jogar com seu uniforme tradicional, com seus jogadores utilizando uma tarja negra no braço. A camiseta festiva simulava a fantasia mais característica do carnaval local: a de bobo da corte.