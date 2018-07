Colonia efetiva técnico Stefan Ruthenbeck e contrata atacante

A diretoria do Colonia efetivou nesta quarta-feira o técnico Stefan Ruthenbeck e anunciou a contratação do atacante Simon Terodde, que estava defendendo o Stuttgart. Ruthenbeck comandava a equipe de forma interina desde o dia 3 deste mês, em substituição ao demitido Peter Stöger.

"Ruthenbeck e seu estafe conseguiram me convencer do trabalho deles até agora. Eles têm ido bem na preparação da equipe, encontraram as palavras certas para conduzir a equipe e forneceram soluções durante uma situação difícil", afirmou o diretor esportivo do Colonia, Armin Veh.

O treinador de 45 anos havia comandado o time sub-19 do Colonia antes de ganhar a oportunidade como interino da equipe principal. E, sob o seu comando, o time obteve sua primeira e única vitória no Campeonato Alemão até agora, após 17 rodadas, ao superar o Wolfsburg por 2 a 0, em casa.

Com o triunfo solitário, o clube segue na última colocação da tabela do Alemão, com apenas seis pontos, ao fim do primeiro turno. Para se recuperar desta situação, o Colonia contratou Simon Terodde, que já defendeu o time anteriormente.