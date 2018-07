Colônia empata com caçula e fica na terceira colocação do Alemão

Uma das principais surpresas desta temporada do Campeonato Alemão, o Colônia perdeu a chance de se manter na perseguição ao Bayern de Munique neste domingo. Em casa, a equipe não passou de um empate por 1 a 1 diante do caçula Red Bull Leipzig e caiu para a terceira colocação na tabela.

O resultado fez o Colônia terminar a rodada atrás do Borussia Dortmund, que venceu no sábado. No sábado que vem, a equipe fará confronto direto pelas primeiras posições com o Bayern, em casa. O Red Bull Leipzig, por sua vez, chegou a nove pontos, na sétima posição, e vai encarar o Augsburg no próximo domingo, em casa.

O Colônia entrou em campo neste domingo com a melhor defesa do Alemão, ao lado do Bayern, com apenas um gol sofrido. Mas o Leipzig demorou somente quatro minutos para furar a zaga adversária. Após bela troca de passes pelo meio, Sabitzer tocou na área para Burke marcar.

A reação do Colônia também não demorou para acontecer. Aos 24 minutos, Rausch tocou para Yuya Osako. Dentro da área, pelo lado esquerdo, o japonês cortou bonito a marcação e encheu o pé para marcar belo gol. A partir daí, o jogo ficou morno e após uma segunda etapa sem grandes emoções, as equipes ficaram mesmo no empate.