Colônia empata com Schalke e fica fora da zona de classificação para Liga Europa

O Colônia perdeu a chance de entrar na zona de classificação para as competições europeias neste domingo, ao ficar apenas no empate diante do Schalke 04 em casa, por 1 a 1, no encerramento da 21.ª rodada do Campeonato Alemão. Uma vitória colocaria a equipe anfitriã na quinta colocação, que dá vaga para a Liga Europa.

A igualdade, no entanto, fez o Colônia chegar a 33 pontos, somente em sétimo, um atrás do Hertha Berlin, que hoje iria para o torneio continental. O Schalke, por sua vez, segue fazendo campanha abaixo do esperado e é somente o décimo colocado, com 26 pontos.

Apesar da necessidade da vitória, o Colônia começou mal e sofreu o primeiro gol logo com um minuto de jogo. Alessandro Schöpf recebeu assistência de Caliguri e abriu o placar. O empate saiu também no primeiro tempo, aos 42, quando Osako encontrou Modeste e o atacante finalizou para a rede.

Agora, o Schalke volta suas atenções para a Liga Europa, já que recebe o PAOK na quarta-feira pra confirmar a vaga nas oitavas de final, após vencer por 3 a 0 na ida, na Grécia. Já o Colônia só retorna a campo no próximo sábado, quando visita o vice-líder RB Leipzig pelo Campeonato Alemão.