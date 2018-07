Colônia faz 4 a 3 no Werder Bremen e entra na zona de classificação à Liga Europa

A temporada do Campeonato Alemão já tem o seu campeão definido - mais uma vez o Bayern de Munique -, mas a briga por vagas nas competições europeias agita as últimas semanas de competição. Nesta sexta-feira, na abertura da 32.ª e antepenúltima rodada, uma chuva de gols marcou a importante vitória do Colônia sobre o Werder Bremen por 4 a 3, em seus domínios. O resultado positivo colocou o time da casa na zona de classificação à Liga Europa.

Com 45 pontos, o Colônia se igualou ao próprio Werder Bremen na tabela de classificação e fica com o sexto lugar - o último que dá vaga à segunda competição de clubes mais importante do continente - por ter melhor saldo de gols (7 a 0). Neste domingo, ambos vão torcer juntos para um tropeço do Freiburg, que tem 44 pontos e joga em casa contra o Schalke 04.

No próximo final de semana, todos os nove jogos da 33.ª e penúltima rodada acontecerão no sábado, dia 13, a partir das 10h30 (de Brasília). O Colônia viajará para enfrentar o Bayer Leverkusen, que ainda corre risco de rebaixamento. O Werder Bremen terá pela frente, como mandante, o Hoffenheim, que disputa com o Borussia Dortmund a terceira posição e, consequentemente, uma vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.

Nesta sexta-feira, os ataques estavam em um dia inspirado, especialmente no primeiro tempo, quando aconteceram cinco gols. O Colônia abriu 2 a 0 com os gols de Anthony Modeste, aos 13, e de Leonardo Bittencourt, aos 28 minutos. Só que o Werder Bremen teve forças para reagir e empatou com Fin Bartels, aos 34, e Theodor Gebre Selassie, aos 40.

O que o time visitante não esperava era ir para o intervalo perdendo. Aos 44 minutos, Simon Zoller fez um belo gol por cobertura e colocou novamente o Colônia em vantagem, que foi aumentada pouco tempo após o início da segunda etapa. Aos 3, Anthony Modeste fez o seu segundo na partida para ampliar para os donos da casa. O Werder Bremen tentou uma nova reação e fez o terceiro com Serge Gnabry, aos 17, mas não teve mais forças para obter, ao menos, uma nova igualdade.