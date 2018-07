Colônia goleia Mainz e alivia temor do rebaixamento

Os anfitriões em nada pareciam com um time que vem lutando contra o rebaixamento em grande parte da temporada, marcando gols com facilidade no Mainz, que sofreu a terceira derrota em cinco jogos desde a pausa de inverno.

O Colônia abriu dois pontos de vantagem em relação ao playoff de rebaixamento, ficando em 13o lugar com 25 pontos. O Mainz é o quinto com 37.

No outro jogo do domingo, o Werder Bremen arrancou um empate em 1x1 contra o quarto colocado Hannover. O Bremen é o primeiro fora da zona de rebaixamento, em 14o lugar com 24 pontos.

Didier Ya Konan colocou os visitantes em vantagem com seu 11o gol na temporada ainda no primeiro tempo antes do anfitrião, melhor em campo, empatar na cabeçada de Per Mertesacker. Foi o jogo de número 400 do treinador do Bremen, Thomas Schaaf, no cargo.

O Borussia Dortmund lidera o campeonato com 52 pontos, 10 à frente do segundo colocado Bayer Leverkusen.

Podolski pôs o Colônia na frente logo aos três minutos, numa falta cobrada na área que foi direto para a rede.

O Mainz empatou aos 30 através de Sami Allagui, mas o atacante esloveno Novakovic marcou dois minutos antes do intervalo para colocar o Colônia novamente à frente.

Podolski e Novakovic marcaram novamente em um período de cinco minutos no início do segundo tempo e Petar Sliskovic diminuiu para o Mainz no fim.