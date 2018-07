Colonia marca no fim e arranca empate com o Mainz Com gol aos 40 minutos do segundo tempo, o Colonia arrancou o empate por 1 a 1 com o Mainz, em casa, nesta terça-feira, em jogo isolado do Campeonato Alemão. Lukas Podolski foi o responsável pelo gol que evitou a derrota dos anfitriões.