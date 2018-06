Colônia marca nos acréscimos, supera Mönchengladbach e vence a segunda no Alemão

Foi dramático, mas o Colônia voltou neste domingo a dar uma alegria ao seu torcedor. Com um gol nos acréscimos do segundo tempo, a equipe confirmou o mando e derrotou o Borussia Mönchengladbach por 2 a 1, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Alemão. Foi apenas o segundo triunfo do time na competição.

+RB Leipzig supera o Schalke 04 e assume a segunda posição do Campeonato Alemão

+Na volta do Alemão, Bayern bate o Leverkusen e dispara na ponta da tabela

Apesar do bom resultado, o Colônia segue em situação muito difícil. Está na lanterna com nove pontos, oito atrás do Mainz, o último fora da zona de rebaixamento. Já o Borussia Mönchengladbach segue com 28 pontos, na sexta colocação.

O prenúncio de um domingo diferente para o torcedor do Colônia veio aos 34 minutos do primeiro tempo, quando o defensor dinamarquês Frederik Sörensen aproveitou cruzamento e abriu o placar.

Mas, já aos 24 do segundo tempo, o Borussia Mönchengladbach chegou ao empate após bate-rebate na área: o goleiro salvou a primeira, a zaga cortou a segunda e, na terceira oportunidade, o meia-atacante brasileiro Raffael marcou.

O time visitante melhorou após o gol e desperdiçou boas chances. E, já nos acréscimos, quando o empate parecia inevitável, o centroavante Simon Terodde recebeu cruzamento, cabeceou no canto e definiu a segunda vitória do Colônia no Alemão.