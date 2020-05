Colônia reage no final e busca empate com o Fortuna Düsseldorf no Alemão

A emoção ficou reservada para o jogo que encerrou a 27ª rodada do Campeonato Alemão. Neste domingo, jogando em casa, o Colônia viu o Fortuna Düsseldorf abrir 2 a 0, mas mostrou poder de reação e conseguiu buscar o empate nos acréscimos da partida.

O resultado é ruim para os dois, uma vez que impede o Colônia, décimo colocado, com 34 pontos, de se aproximar do grupos dos times que brigam por uma vaga pelas competições europeias, e também não deixa o Düsseldorf, 16º colocado, com 24 pontos, abrir distância da zona de rebaixamento.

O jogo foi muito movimentado, em especial na segunda etapa, quando o Düsseldorf já vencia por 1 a 0 - gol marcado pelo turco Karaman no final da primeira etapa. Nos 45 minutos finais, os contornos de drama e emoção tomaram conta do jogo a partir de um pênalti marcado para o Colônia aos 14 minutos.

Isso porque o goleiro Kastenmeier defendeu a cobrança de Uth e, pouco tempo depois, cobrou tiro de meta que originou um contra-ataque letal, concluído com categoria pelo atacante Thommy, em arremate de primeira, ampliando a vantagem dos visitantes aos 16 minutos.

No entanto, o Colônia não se entregou e, depois de tanto insistir, conseguiu buscar o empate ao balançar as redes duas vezes no final da partida em um intervalo de três minutos.

A entrada do meia atacante Drexler foi fundamental para os donos da casa desfazerem a desvantagem. Saiu dos pés dele as duas assistências para os gols do francês Modeste, que também saiu do banco, aos 43 minutos, e do colombiano Córdoba, aos 46. Ambos usaram a cabeça para marcar.