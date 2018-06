Colônia surpreende, vence o Bayer Leverkusen e deixa a lanterna do Alemão

O Colônia obteve um grande feito neste domingo. Contando com o apoio de sua torcida, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Alemão, a equipe surpreendeu o Bayer Leverkusen e ganhou por 2 a 0.

Foi apenas a quinta vitória da equipe na competição. E, com o feito, o Colônia ainda chegou aos 20 pontos e deixou a lanterna, agora ocupada pelo Hamburgo, com 18. Está, porém, em penúltimo, a cinco pontos do Wolfsburg, hoje fora da zona de rebaixamento. Já o Bayer Leverkusen permaneceu com 44 e estagnou na quinta colocação.

A surpreendente vitória do então lanterna começou a ser construída ainda no primeiro tempo, logo aos nove minutos, quando o japonês Yuya Osako abriu o placar. Pouco depois, o argentino Lucas Alario foi expulso e complicou a situação do Bayer Leverkusen.

Por fim, já aos 24 minutos do segundo tempo, o atacante Simon Zoller fez o segundo, assegurou o triunfo do Colônia e mandou o Hamburgo para a lanterna do Alemão.