'Coloquei a França no mapa do futebol', diz Ibrahimovic

O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic nunca teve medo de dizer o que pensa, e disse nesta quinta-feira que colocou a França no mapa do futebol mundial.

Dois dias antes da seleção sueca jogar contra a Dinamarca na partida de ida da repescagem das eliminatórias da Euro-2016, Ibrahimovic também sugeriu que os dois jogos contra os rivais escandinavos da Suécia podem ser seus últimos pela seleção.

"Gostaria muito de jogar o Campeonato Europeu na França", disse o atacante do Paris Saint-Germain a repórteres. "Jogo lá há quatro anos. Coloquei a Suécia no mapa mundial e agora coloquei a França no mapa mundial também".

"Se será o fim depois das Eliminatórias? Vamos ver. Se você me perguntar agora? Não. Se você me perguntar depois das Eliminatórias? Não sei", disse Ibrahimovic. O maior artilheiro da seleção da Suécia minimizou o fato de nunca ter marcado contra a Dinamarca, dizendo que "não significa nada".

"Vai haver gols quando houver gols. Se criarmos chances, eles vão acontecer", disse. A partida de volta será em Copenhagen na terça-feira, 17 de novembro.