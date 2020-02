Colunista convidado: 'Os times grandes terão dificuldades no Paulistão', diz Pepe

Os resultados da 5ª rodada do Campeonato Paulista mostram que os chamados times grandes terão dificuldades para conseguir a classificação à fase final. Alguns razões explicam a ascensão dos times do interior. A principal delas é a evolução tática, o que faz com que consigam trazer dificuldades para os grandes. Além disso, os times menores encaram a competição para a mais importante da temporada, o que realmente é.

O resultado mais importante do final de semana foi a vitória da Inter de Limeira sobre o Corinthians, dentro da Arena Corinthians. O time dirigido pelo Elano não mostrou nenhuma estratégia inovadora, mas foi bastante eficiente. O time procurou se fechar na defesa e conseguiu chegar com perigo nas poucas oportunidades que criou. Por outro lado, a maneira de jogar do time de Limeira evidenciou problemas defensivos do Corinthians. Muito espaço entre os setores, principalmente meio-campo e defesa, deixava verdadeiros buracos, que foram bem explorados.

O Estado publica às segundas-feiras colunas escritas por técnicos, ex-jogadores e comentaristas convidados a fazer análises. Muricy Ramalho inaugurou esse espaço na semana passada com as suas expectativas para Corinthians, Santos e Palmeiras depois de os três clubes paulistas trocarem seus treinadores para a temporada 2020. Leia aqui.

A partida deixa lições importantes para o jogo decisivo que o time do Corinthians terá diante do Guaraní do Paraguai pela Libertadores. Depois de perder o primeiro jogo, o time de Tiago Nunes terá de atacar, mas tem de evitar o avanço simultâneo dos laterais. Quando os dois avançam, como aconteceu no jogo diante da Inter, os espaços se multiplicam. Além disso, os zagueiros tiveram dificuldades na cobertura, o que aumentou os problemas. O Corinthians precisa atacar, mas de uma maneira mais compacta, com menos espaço entre as linhas.

No outro jogo deste domingo, o São Paulo acabou derrotado pelo Santo André. Fiquei com a impressão de impedimento no primeiro gol do time do ABC. Como o VAR só será utilizado mais adiante, fica difícil precisar se realmente houve erro da arbitragem. O time mantém a posse de bola, criar boas chances, mas tem mostrado problemas de finalização. O São Paulo sofreu o segundo gol ainda no primeiro tempo quando era melhor e partiu para o ataque total na etapa final. Aí, os problemas se tornaram mais frequentes.

São Paulo e Corinthians vão se enfrentar na próxima rodada. Será um jogo de afirmação para os dois. O Corinthians pode ter muitos problemas com a pressão da torcida caso não consiga avançar na Libertadores no jogo de quarta-feira. Como está momentaneamente fora da zona de classificação, o São Paulo também entra com a obrigação de vencer.