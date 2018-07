Com 1,5 mil policiais, Albânia reforça segurança para reencontro com a Sérvia

Porta-voz da polícia, Hafiz Peqini explicou que cerca de 1.500 policiais estarão dentro e ao redor da Elbasan Arena, que fica 50 quilômetros ao sul de Tirana. Além disso, será proibido trafegar nas proximidades do estádio e os bares no cento da cidade terão que permanecer fechados.

Anteriormente, as autoridades já haviam determinado que os torcedores fossem identificados nos ingressos, com a impressão dos seus nomes, que serão conferidos com suas carteiras de identidade antes da entrada no estádio. E eles também serão revistados por policiais.

O confronto entre as duas seleções no ano passado, em Belgrado, foi encerrado depois que um drone com uma bandeira nacionalista albanesa sobrevoou o campo, o que provocou uma briga entre os jogadores, além da invasão de campo por torcedores.

Posteriormente, a Uefa apontou o placar de 3 a 0 para a Albânia em razão da falta de segurança por parte da Sérvia para a conclusão do duelo. A seleção albanesa está na terceira posição no Grupo I das Eliminatórias da Europa de 2016, com 11 pontos somados em seis partidas e chances de classificação para o torneio na França, ao contrário da Sérvia, lanterna da chave com apenas um ponto.